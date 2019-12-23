Чита, , 15:34 — REGNUM МВД Забайкальского края возбудило уголовное дело в отношении гендиректора ПАО «Ксеньевский прииск» Егора Литуева и его отца, одного из учредителей предприятия, Виктора Литуева. Их подозревают в мошенничестве, посредством которого с предприятия были уведены 170 миллионов рублей.

Как сообщает Национальная служба новостей, в рамках уголовного дела Егор Литуев был задержан сегодня, 23 декабря, в Москве и доставлен в Забайкальский край. Одновременно в Подмосковье был задержан директор по операционной деятельности «Ксеньевского прииска».

Как сообщалось ранее, у Виктора Литуева начался конфликт со своим бизнес-партнером — владельцем компании «Мангазея Золото» Сергеем Янчуковым. Их спор перерос в судебные разбирательства, которыми занимались уже четыре инстанции арбитражных судов, при этом решение выносилось то в пользу одного, то в пользу другого участника конфликта.

Янчуков и Виктор Литуев были бизнес-партнерами на протяжении шести лет, при этом в момент заключения союза управляемый Литуевым прииск находился в предбанкротном состоянии. Также отмечается, что на Егора Литуева ранее было возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку лесов, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 60 млн рублей.

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