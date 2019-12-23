Москва, , 15:33 — REGNUM В России пилотный проект по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретённых в России товаров продолжится до конца 2020 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также: Медведев расширил число участников проекта tax free

«Срок реализации пилотного проекта по компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза продлён до 31 декабря 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, расширена и география субъектов Федерации — участников пилотного проекта. Теперь система tax free будет действовать ещё в трёх российских регионах — Приморском и Хабаровском краях, а также в Ленинградской области.

Напомним, ранее этот пилотный проект действовал в 13 регионах РФ.

Также по теме: Главными пользователями системы tax free в Петербурге стали китайцы

Как сообщало ИА REGNUM, основные положения закона о создании на территории РФ системы tax free вступили в силу с 1 января 2018 года. В России за два месяца системой tax free воспользовались более 2,5 тыс. иностранцев из 100 стран. Большинство из них граждане Китая, на втором месте — США, на третьем — Израиль. Всего с апреля по июнь 2018 года российские магазины оформили чеки tax free по товарам, купленным на 350 млн рублей.