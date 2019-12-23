Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 15:31 — REGNUM Восстановление железнодорожного сообщения с Россией придаст новый импульс развитию Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал 23 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург — Севастополь проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря.
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