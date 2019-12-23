Керчь, Крым, , 15:31 — REGNUM Восстановление железнодорожного сообщения с Россией придаст новый импульс развитию Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал 23 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Вместе с президентом проехал на поезде по Крымскому мосту от Керчи до Тамани. Глава нашего государства открыл железнодорожный путь через Керченский пролив и восстановил железнодорожное сообщение Крыма с Россией. Это, без преувеличения, историческое событие… которое, безусловно, придаст новый импульс развитию полуострова», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург — Севастополь проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря.

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