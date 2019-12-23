Москва, , 15:35 — REGNUM В ноябре 2019 года самой доходной моделью на авторынке Москвы стал Volkswagen Tiguan. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков сайта, в ноябре столичные автолюбители купили 710 моделей Volkswagen Tiguan, заплатив за них в общей сложности 1,37 млрд рублей.

Второй по доходности стала ещё одна немецкая модель — Mercedes-Benz GLC-Класса. Её в прошлом месяце предпочли приобрести 324 московских автолюбителя на общую сумму в 1,31 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает японский Nissan Qashqa — 784 единицы. (1,14 млрд рублей).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Skoda Kodiaq (590 ед.; 1,07 млрд рублей) и Mercedes-Benz GLE-Класса (193 ед.; 996,2 млн рублей).

Напомним, в ноябре 2019 года москвичи купили новых машин сегмента SUV на сумму 27,7 млрд рублей.

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