Москва, , 15:26 — REGNUM В целом уходящий 2019 год оценили как средний 66% жителей РФ. Для 18% уходящий год был хорошим, для 15% — плохим, показал опрос «Левада-центра».

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Почти треть (29%) назвали 2019 год неудачным для себя лично. 61% респондентов он принёс удачу. Не заметили повышения уровня жизни населения страны 43%, столько же (43%) заявили, что уровень за год снизился.

Для 37% опрошенных уходящий год оказался труднее, чем 2018 год. Таким же его назвали 50%, легче 2019 год, чем предыдущий прошел у 14% граждан РФ.

Опрос проведен 12 — 18 декабря 2019 года. Опрошены 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, самым главным событием уходящего 2019 года жители России назвали открытие железнодорожной части Крымского моста (7%).

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