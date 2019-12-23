Москва, , 15:21 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. Об этом он заявил 23 декабря на совещании с вице-премьерами.

«Это распоряжение правительства, которое утверждает концепцию цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, в рамках данной концепции статистический учет будет постепенно переводиться в цифровое измерение, это позволит получать статистические данные буквально в онлайн-режиме с использованием современных технологических решений, в том числе в формате big data.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что в ближайшие годы в России на развитие цифровых технологий будет направлено 1,6 трлн рублей. Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете страны.

Медведев напомнил, что для реализации инновационного потенциала, который есть у России, была принята программа цифровой экономики. Уже в ближайшее время она пополнится ещё одним федеральным проектом, который называется «Искусственный интеллект», добавил председатель правительства.

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