Москва, , 15:21 — REGNUM Официальный представитель Renault на российском рынке объявил об отзыве 78 461 автомобиля из-за выявленного дефекта. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Renault модели Kaptur, которые были реализованы с сентября 2015 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота», — сообщается на сайте службы.

На отзываемых транспортных средствах будет произведена замене петли и замка замка капота. Все ремонтные работы для владельцев авто будут выполнены бесплатно.

Ранее шведский автопроизводитель Volvo провёл отзывную кампанию 144 937 автомобилей из-за открывающихся на ходу дверей. Неисправность была обнаружена специалистами компании в системе закрытия дверей машины.

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