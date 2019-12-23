Бишкек, , 15:13 — REGNUM Правительства Киргизии и Индии договорились о совместной научно-исследовательской работе в сфере высокогорной биологии и медицины. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по бюджету и финансам, передает «K-news».

Отмечается, что в рамках подписанного представителями властей двух стран меморандума планируют создать на территории Киргизии совместный биомедицинский научный центр.

Научные исследования будут проводиться специалистами национального центра кардиологии и терапии Киргизии и сотрудниками организации по исследованиям и развитию разработок в области обороны Индии.

Финансировать научные исследования и поддержку инфраструктуры будет индийская сторона.