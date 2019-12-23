Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM С начала 2019 года Ростовская область нарастила добычу угля на 7,6%. В донском правительстве особо отметили вклад горняков шахт «Садкинская», «Обуховская», «Дальняя» и «Шерловская-Наклонная», сообщает ИА REGNUM 23 декабря.

Всего в период с января по ноябрь донские угольные компании добыли 5,11 млн тонн угля. Как ожидается, годовой объём добычи угля на Дону в ближайшей перспективе составит 5,5−6 млн тонн.

Угольщики Ростовской области разведали более 6,5 млрд тонн угольных ресурсов, промышленные запасы антрацита превышают 250 млн тонн. Отмечается, что ежегодно донские предприятия экспортируют более 2,5 млн тонн антрацита.