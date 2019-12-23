Москва, , 14:57 — REGNUM Опубликован список марок наиболее распространенных мусоровозов в России. Рейтинг спецмашин 23 декабря опубликовало у себя на сайте аналитическое агентство «Автостат».

По данным журналистов агентства, 90% всей мусоровозной техники в РФ приходится на продукцию четырех автокомпаний. Из них первые три места занимают отечественные бренды.

Первую строчку в рейтинге самых распространённых марок мусоровозов в стране занимает «КАМАЗ». На середину 2019 года в России насчитывалось 10,1 тыс. единиц мусоровозной техники данной компании.

Второе место занимают мусоровозы марки «ГАЗ». Их на указанную дату в РФ было зарегистрировано 6,3 тыс. единиц. На третьем месте марка «ЗИЛ» — 5,4 тыс. штук.

Мусоровозов белорусской компании «МАЗ» на начало июля насчитывалось 4,4 тыс. экземпляров.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» уже сообщали, что на территории России на 1 июля 2019 года зарегистрировано 29 тыс. мусоровозов.

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