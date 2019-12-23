Москва, , 14:54 — REGNUM На сегодняшний день Россия пока не заключала контрактов с рядом украинских компаний для прямых поставок газа на Украину. Об этом в ходе совещания на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева со своими заместителями заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Читайте также: Офис Зеленского: Договоренность о позициях по транзиту газа достигнута

Он пояснил, что на Украине говорят о «каких-то пяти контрактах», согласно которым Россия будет поставлять украинским компаниям.

«Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договорённостей с правительством Украины», — приводит «Интерфакс» слова Козака.

Ранее по теме: Украинские СМИ назвали возможные объёмы транзита российского газа

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что все проблемы, касающиеся транзита российского газа через территорию Украины, необходимо урегулировать до Нового года, чтобы это не «отравляло» отношения между Москвой и Киевом.

При этом, по его словам, стороны договорились рассмотреть возможность прямых поставок газа после новогодних праздников.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия получит российский газ привычным путем — Додон