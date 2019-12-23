Москва, , 14:53 — REGNUM В Сбербанке состоялась торжественная церемония награждения женской сборной МЧС, в которой приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, первый заместитель министра МЧС России, президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, заместитель министра МЧС России Илья Денисов, тренеры женской сборной и спортсменки.

В Сбербанке наградили женскую команду МЧС России Сбербанк

«Ваша победа вызывает гордость. Вы настоящие победители, — заявил Герман Греф. — Для нас было счастьем быть рядом с вами и поддерживать вас. Желаю счастья в личной жизни, берегите себя».

«Соревнования прошли на высочайшем уровне, — отметил Александр Чуприян. — Мы не подвели и победили. Сегодня мы чествуем вас, девушки. Вы доказали, что лучшие, не сбавляйте оборотов и достигайте результатов».

Напомним, в Саратове с 8 по 16 сентября 2019 года прошел 15-й Чемпионат мира среди мужчин, 6-й Чемпионат мира среди женщин, 9-й Чемпионат мира среди юношей и юниоров, 5-й Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. 600 лучших спортсменов и делегатов более чем из 20 стран мира сражались за медали. Женская сборная команда России по пожарно-спасательному спорту заняла первое общекомандное место. Из разыгранных 30 золотых комплектов медалей завоевано 30 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей, а также установлены рекорды мира. Впервые за двадцатилетнюю историю проведения чемпионатов мира и Европы сборная России одержала такую победу. Сбербанк выступил официальным партнером соревнований среди женщин.