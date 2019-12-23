Москва, , 14:51 — REGNUM Призывы экс-президента Украины Петра Порошенко ввести санкции против поставок российского газа на Украины вряд ли будут реализованы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя призывы Порошенко ввести санкции.

«Пока неизвестна достоверность таких фактов, как прямые поставки Газпромом природного газа отдельным украинским потребителям. Сам Газпром этого пока не подтвердил, хотя и не опроверг. Вполне может оказаться, что украинские политики опираются на непроверенную информацию.

«А вообще, это может быть интересная коллизия. Официально Украина, в лице государственных газовых компаний, уже с 2015 года не покупает российского газа у Газпрома напрямую, пользуясь для этого механизмом обратного реверса из европейских поставок. Но ведь формально запрета на покупку газа негосударственной компанией не принято.

Призывы Порошенко могут способствовать тому, что Украина закроет эту «калитку». Но пока, формально юридически, вероятно такие прямые поставки возможны.

Хотя, с другой стороны, они вряд ли возможны технологически. В этом случае Газпром должен был бы иметь соответствующие договоренности с оператором украинской газотранспортной системы. Газ ведь не передашь потребителям напрямую, минуя трубы, в цистернах или по воздуху.

Впрочем, может быть в качестве покупателей имелись в виду какие-то структуры из неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые формально считаются украинскими территориями. В этом случае предлагаемые санкции вообще вряд ли реализуемы в настоящее время», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о санкциях, блокирующих прямые поставки на Украину российского газа, намерен поставить перед Советом национальной безопасности и обороны Украины экс-президент государства Петр Порошенко.

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