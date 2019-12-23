Сеул, , 14:49 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост «круизных» туристов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Согласно опубликованным данным, с января по октябрь 2019 года страну посетили 249 тыс. «круизных туристов», что на 50 тыс. человек больше, чем в 2018 году.

В период с 2017 по 2018 год в стране наблюдался спад туристов, посещающих страну в рамках круизных путешествий.

Известно, что в период с января по октябрь текущего года Южную Корею посетили 97 тыс. туристов из Японии, 40 тыс. туристов из Тайваня, а также более 100 тыс. туристов и з других стран мира.