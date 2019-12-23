Москва, , 14:44 — REGNUM По итогам ноября 2019 года дилеры Volkswagen в России реализовали 9 160 моделей компании, что на 10% меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего с января по ноябрь 2019 года продажи немецкого бренда в РФ составили 94 599 машин, что на 0,3% меньше результата прошлого года.

Таким образом, бренд Volkswagen занял пятое место по реализации машин среди всех автопроизводителей в России. При этом доля рынка компании, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, составила 6,0%.

Первое место среди проданных в РФ моделей Volkswagen занимает седан Polo. Эту модель в ноябре купил 4681 покупатель, что на 12% меньше прошлогоднего результата. Вторую строчку в модельном рейтинге Volkswagen занимает кроссовер Tiguan с показателем 3 718 реализованных моделей (+7%).

Напомним, в ноябре текущего года российские дилеры Volkswagen приступили к приёму заказов на седан Polo в исполнении Select. Также в России на авторынке в продаже появилась новая версия внедорожника Touareg — Business.

Напомним, компания Volkswagen в 2020 году выведет на автомобильный рынок РФ рестайлинговый Passat, новую Jetta и лифтбек Arteon.

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