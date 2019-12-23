Берлин, , 14:24 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует стать лидером по производству машин с электрическим мотором. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

К 2027 году автокомпания планирует выпустить 22 млн автомобилей, которые будут работать на электричестве. Модельная линейка к этому времени расширится до 70 экземпляров. Чтобы реализовать такие планы, завод в городе Цвиккау с 2021 года будет производить только электрокары. В данное предприятие на переоборудование будет инвестировано порядка 1,2 млрд евро.

После модернизации на предприятии будет обеспечен высокий уровень автоматизации производства. Сборку, покраску и монтаж будут осуществлять 1,7 тыс. роботов и 500 автоматизированных транспортных средств.

Уже к началу 2021 года порядка 8 тыс. работников предприятия должны пройти переобучение для работы на новом оборудовании.

Ранее автопредприятие Volkswagen выпустило 20 тыс. электрокаров модели ID.3 с серьезными проблемами ПО. Теперь специалистам придется вручную обновлять программное обеспечение на всех авто.

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