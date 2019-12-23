Бишкек, , 14:22 — REGNUM В январе — октябре 2019 года товарооборот Киргизии с другими государствами-членами Евразийского экономического союза сложился на уровне $2 млрд 185 млн (свыше 136,3 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшился на 3,8%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Наиболее активно республика торговала с Россией, на долю которой приходится 61,6% от общего объема товарооборота Киргизии со станами ЕАЭС. На втором месте расположился Казахстан, чья доля составляет 36,3%.

Снижение экспорта на 2,5% обусловлено снижением поставок ламп накаливания — на 50,8%, трикотажной одежды — на 46,7%, хлопкового волокна — на 30,5%, запчастей и принадлежностей для автотранспорта — на 13,1% и медного лома — на 9,7%.

Одновременно с этим наблюдался рост поставок из Киргизии в страны ЕАЭС текстильной одежды — в 2,6 раза, обуви — в 2,1 раза, керамических плит — в 1,9 раза, овощей — в 1,7 раза, фруктов и орехов — в 1,6 раза, молока и молочной продукции — в 1,5 раза, руд и концентратов драгметаллов — на 26%, лома драгметаллов — на 20,2% и полированного стекла — на 17,5%.

Снижение показателей импорта на 4,1% связано со снижением поступлений каменного угля — на 46,7%, табачных изделий — на 26%, нефти и нефтепродуктов — на 20%, природного газа — на 6%, а также шоколада и какао-продуктов — на 5,5%.

Наряду с этим зафиксирован рост поступлений из стран ЕАЭС древесины и древесных изделий — в 1,5 раза, злаковых культур — на 42,9%, лекарств и медпринадлежностей — на 36,8%, а также изделий из черных металлов — на 8,9%.