Сеул, , 14:24 — REGNUM Южная Корея заняла 29-е место в мире по темпам роста стоимости жилой недвижимости. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании Knight Frank.

Согласно опубликованным данным, средние темпы роста цен в мире составили 3,7%, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

Известно, что в топ-5 стран с высокими темпами роста стоимости жилой недвижимости вошли: Венгрия (15,4%), Люксембург (11,4%), Хорватия (10,4%), Словакия (9,4%), Латвия (9%).

Южная Корея расположилась на 29-м месте с показателем 3,2%. Всего в список вошло 56 стран.

Среди стран Азии высокие темпы роста цен были зафиксированы в Китае (8%). Япония заняла 28-е место в рейтинге с показателем 3,3%, Сингапур — на 35-м месте (2,7%), Тайвань — на 41-м месте (1,5%), Малайзия — на 44-м месте (0,9%).

Тем не менее, отрицательные темпы роста цен на недвижимость были зафиксированы в Австралии (-7,4%), Гонконге (-1,5%), Литве (-0,6%), Италии (-0,2%), Марокко (-0,2%).