Москва, , 14:19 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2».

«Просил бы коллег из правительства. посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов», — сказал на встрече Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США приняли решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год.

В свою очередь в Кремле заявили, что ситуация с санкциями анализируется. Специалисты будут выяснять, как санкции смогут повлиять на завершение строительства «Северного потока — 2». Ответные действия Москвы будут производиться, исходя из национальных интересов страны

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