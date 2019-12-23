Москва, , 14:10 — REGNUM Расхождение данных ВНИИ труда и Минтруда РФ вполне объяснимы — каждое ведомство составляет подобные рейтинги по своим методикам. При этом такой параметр, как «востребованность» не имеет прямого количественного выражения, может существенно меняться от региона к региону и в зависимости от возрастной группы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя рейтинг самых востребованных профессий.

«Свое влияние могут оказывать и наличие в тех или иных городах высокотехнологичных и наукоемких производств, большого количества высших учебных заведений, ориентированности местной промышленности на добычу или обработку продукции. Не говоря уже о регионах, где доминирует сельское хозяйство.

\Ну и, конечно, результаты крайне сильно варьируются в зависимости от глубины и репрезентативности выборки. Так что можно не сомневаться, что у каждой из организаций, составляющих подобные рейтинги, будут получаться свои результаты.

Опираться же на данные служб занятости у нас бесполезно — в России традиционно лишь незначительная часть потерявших работу обращаются за помощью на биржи труда, да и вряд ли службы занятости подводят детальную статистику и публикуют на её основании какие-то рейтинги», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продавцы-кассиры возглавили рейтинг наиболее востребованных в России профессий, составленный учеными всероссийского НИИ труда.

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