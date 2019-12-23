Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM В столице Среднего Урала прилагают усилия, чтобы вернуть в аэропорт Кольцово зарубежных авиаперевозчиков. Об этом сообщает «Федерал пресс».

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Максима Мальцева, ведутся переговоры с Czech Airlines, AirBaltic и неназванной арабской авиакомпанией. Также прорабатывается вопрос создания прямых рейсов с Болгарией, Черногорией и Хорватией.

Крупные игроки, в частности, компания Lufthansa, Air Italy и British Airlines, пока не проявляют интереса к возвращению, признал Мальцев. В целом ситуация является «тревожной», считает спикер.

Сейчас в Кольцово работают всего три зарубежных авиаперевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге появился новый авиарейс в китайский город Сиань. Напраление контролирует компания «Уральские авиалинии».

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