Москва, , 14:01 — REGNUM Проблема закредитованности жителей России, действительно, стоит крайне остро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя результаты рейтинга о закредитованности субъектов РФ.

«Усилиями Банка России, который ввел обязательный учет показателя долговой нагрузки для кредитных учреждений при рассмотрении ими вопроса одобрения займа, и увеличил коэффициенты риска при формировании резервов под высокорискованные кредиты, темпы роста долговой нагрузки несколько снизились.

Но, тем не менее, пока еще уровень закредитованности российских граждана остается на достаточно высоком уровне. Не настолько, чтобы предрекать формирование и последующее схлопывание кредитного пузыря, но уже заставляющем задуматься об охлаждении рынка потребительского кредитования.

Тем не менее, сейчас относительно низкий уровень просроченной задолженности обусловлен исключительно ипотечным кредитованием: величина займа там в разы больше, чем по потребительским кредитам, а платежная дисциплина действительно на высоте.

Фактически же по необеспеченным займам практически каждый пятый кредит (18,7%) можно отнести к «плохим» кредитам с просрочкой более 90 дней. Что касается крайне неравномерного распределения долговой нагрузки по регионам, то тут действительно есть ряд особенностей.

Так, Крым и Севастополь, где закредитованность населения относительно невелики, вошли в состав Федерации сравнительно недавно, и жители там попросту не успели еще набрать значительное количество кредитов.

Республики Северного Кавказа характеризуются совершенно иной ментальностью. Там в большей степени принято занять при необходимости денег у родных, чем оформлять кредит в банке.

А вот ситуация с откровенно депрессивными регионами, такими, как Калмыкия и Тува, от года к году практически не меняется. Невысокая финансовая грамотность заемщиков, низкий уровень доходов и стремление хоть какими-то мерами обеспечить себе достойный образ жизни вынуждают жителей этих субъектов федерации из разу в раз обращаться в банк за новыми кредитами на неотложные нужды, погашая при этом предыдущую задолженность за счет новых кредитных средств», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга «РИА-Новости» регионов по уровню закредитованности населения, средний показатель за 2019 год вырос с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).

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