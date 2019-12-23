Берлин, , 13:59 — REGNUM Компания Nord Stream 2 AG продолжит строительство трубопровода «Северный поток — 2» на территории Германии в зимние месяцы. Соответствующее разрешение по итогам проверки дало федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH).

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«BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства «Северного потока — 2» на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы», — говорится в сообщении.

Напомним, против строительства трубопровода выступали экологи, беспокойство которых вызвало возможное негативное воздействие на морскую среду и гнездовья птиц. Однако BSH серьёзного влияния проекта на окружающую среду не выявило.

Это может ускорить завершение строительства проекта, которое, как ожидали немецкие власти, должно было закончиться во втором полугодии 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в силу вступили санкции минфина США против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». После этого 21 декабря швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила прокладку труб в Балтийском море. В Кремле заявили, что Москва не оставит без внимания американские санкции против «Северного потока — 2», меры будут приняты, исходя из национальных интересов страны.

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