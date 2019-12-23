Ашхабад, , 13:56 — REGNUM За неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 43 контракта между туркменскими предприятиями и местными и зарубежными коммерсантами на общую сумму $41 млн 574 тысячи (2 млрд 594 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли бизнесмены из России, Китая, Казахстана, Киргизии, Грузии Афганистана, Пакистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Великобритании и Канады.

Они приобрели авиационное топливо, полиэтилен, полипропилен, хлопчатобумажную пряжу, экстракт солодкового корня, медицинские средства и косметику.

Для удовлетворения нужд внутреннего рынка Туркмении местные коммерсанты закупили хлопковый пух и хлопковые отходы на 61,5 млн рублей.