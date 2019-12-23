Москва, , 13:53 — REGNUM Уровень закредитованности регионов России в первую очередь зависит от уровня благосостояния населения рассматриваемой территории, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ Екатерина Новикова, комментируя результаты рейтинга о закредитованности субъектов РФ.

«Парадокс, но чем больше достаток потребителей, тем большее количество благ (по количеству и стоимости) они начинают рассматривать для своего существования, и наоборот.

В связи с этим большее количество кредитов было выявлено в северной части страны, где заработные платы на порядок выше, чем на юге.

На юге ситуация диаметрально противоположное: спрос на кредиты гораздо меньше, да и уровень предложения банками минимален, что объясняется скорее невостребованностью дополнительных кредитов регионами.

В общем и целом, уровень закредитованности российского населения вырос за этот год на 37%, что является хорошим показателем для банковской сферы и экономики потребления в целом, но с точки зрения уязвимости экономической системы страны данный фактор является негативным», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов по уровню закредитованности населения, средний показатель за 2019 год вырос с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).

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