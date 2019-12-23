Сеул, , 13:50 — REGNUM В ноябре 2019 года Южную Корею посетили 1 456 429 иностранцев, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

Согласно опубликованным данным, страну посетили 505 369 граждан Китая, 258 522 жителя Японии, 102 241 тайванец, 82 238 представителей США и 58 600 жителя Гонконга.

Известно, что туристический поток из Китая вырос на 25% за счет увеличения числа авиарейсов между странами и спроса, из Тайваня — на 16%, из Гонконга — на 8,9%. Турпоток из стран Азии и Ближнего Востока также вырос на 8,1%. Однако из-за ухудшения двусторонних отношений туристический поток из Японии, напротив, сократился на 13,8%.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж, с туристическими целями, их число, напротив, сократилось на 9%, до 2 090 192 человек.