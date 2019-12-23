Бишкек, , 13:44 — REGNUM «По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета удалось достичь ряда соглашений по улучшению условий пребывания киргизстанцев в странах Евразийского экономического союза», — сообщил вице-премьер-министр Киргизии Жениш Разаков, передает пресс-служба правительства.

По словам чиновника, за последние четыре года Евразийская экономическая комиссия проделала большую работу по облегчению трудовой деятельности мигрантов.

Читайте также: Россия увеличила лимит на денежные переводы в Киргизию в полтора раза

В частности, отмечает он, по итогам встречи глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского альянса, в рамках которого будет разработан механизм начисления пенсий для граждан, трудящихся в странах Союза.

«К примеру, если наш гражданин, проработав в России какое-то время, возвращается обратно домой, то за весь период работы ему будут идти социальные начисления, которые затем будут преобразованы в пенсию», — пояснил Разаков.

Читайте также: За десять лет мигранты перечислили в Киргизию более $19 млрд