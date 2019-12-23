Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Стоимость заграничных туристических продуктов для жителей России в 2020 году может снизиться. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявил глава Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, эксперты ожидают роста предложения на рынке туризма. После банкротства известнейшего туроператора Thomas Cook происходит передел сфер влияния, уточнил руководитель.

«Нужно ниши заполнять, а чем их заполнять? Все, конечно, давно мечтали заполнить российскими туристами», — считает Пузанков.

Рост предложения будет сопровождаться спецпредложениями и демпингом, добавил президент ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, объём туруслуг в Свердловской области за первые десять месяцев 2019 года смог превысить на 1,5 млрд рублей показатели за аналогичный период 2018 года. Объём достиг цифры в 16,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Средний Урал побил показатели «футбольного» 2018 года по объёму туруслуг