Душанбе, , 13:40 — REGNUM За январь-ноябрь 2019 года правительство Таджикистана экспортировало электроэнергии на сумму более 91,3 млн долл., что в сравнении с показателем за аналогичный период 2018 года (74,2 млн долл.) больше на 23%. Об этом сообщает информационное агентство «Авеста» со ссылкой на профильные ведомства в энергетическом секторе страны.

По-прежнему не предоставляется информация относительно объёмов экспорта электроэнергии.

В ведомстве отмечают, что с начала 2019 года в Таджикистане произведено свыше 18,7 млрд кВт•ч электроэнергии, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 5,2%.

Так ГЭС страны произвели более 17,4 млрд кВт•ч электроэнергии, ТЭЦ — более 1,2 млрд кВт•ч.

Напомним, что по информации министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, за 2018 год за рубеж было продано свыше 2,4 млрд кВт•ч электроэнергии на общую сумму порядка 77 млн долл. при этом основными потребителями таджикистанской электроэнергии остаются Узбекистан, Афганистан и Киргизия.

Стоимость одного киловатта энергии для Афганистана в 2018 году составляла 4,11 цента, для Узбекистана — 2 цента.

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