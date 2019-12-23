Великий Новгород, , 13:35 — REGNUM Бюджет Новгородской области на 2020 год — «лучший бюджет региона в его истории». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая сегодня, 23 декабря, с посланием о перспективах социально-экономического развития региона и задачах на 2020 год.

Он отметил, что доходы консолидированного бюджета области на следующий год превысят 43 млрд рублей и напомнил, что в 2017 году объём бюджета составлял 35 млрд рублей.

При этом Никитин признал, чтозначительная часть бюджета по-прежнему формируется за счёт федеральных трансфертов: в 2020 году регион планирует получить 12,6 млрд рублей.

«Но и наша промышленность сработала неплохо. В 2020 году общий объём налоговых поступлений, по прогнозам, достигнет 25,6 млрд рублей. И это, согласитесь, самый надёжный индикатор оживления экономики Новгородской области», — заявил губернатор Новгородской области.

Отметим, что бюджет Новгородской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов Новгородская областная дума приняла во втором, окончательном чтении 18 декабря. Доходы бюджета области составят 36,1 млрд рублей, расходы — 36,6 млрд рублей. Бюджет принят с дефицитом 421,4 млн рублей, но он носит незаёмный характер: на его погашение будут направлены неиспользованные остатки средств текущего года.

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