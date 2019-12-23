Москва, , 13:31 — REGNUM Совфед одобрил закон о ликвидации ГУПов и МУПов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Закон очень чувствительный для региональных, муниципальных властей… Переходный период даст возможность регионам принимать осмысленные решения, не сломать то, что эффективно работает», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она также видит опасность в позиции ФАС, что два предприятия, работающих в том или ином направлении — это уже конкуренция.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, предусмотренных федеральным законом, актом президента РФ или правительства РФ. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны. Кроме того, нормы не коснутся ФГУПов и МУПов, осуществляющих деятельность в сферах естественных монополий, обеспечивающих жизнедеятельность населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, осуществляющих деятельность за пределами территории РФ.

Кроме того, ФАС России наделяется полномочиями по выдаче заключений о соответствии антимонопольному законодательству создания унитарного предприятия либо изменения им видов деятельности.

Ликвидация и реорганизация ГУПов и МУПов предполагается в течение пяти лет, до января 2023 года.

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