Душанбе, , 13:27 — REGNUM Ежегодно в Таджикистане выпускается более 100 тысяч квалифицированных и дипломированных специалистов в разных отраслях и областях. Об этом сообщил заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Абдусалом Мирзозода на конференции, посвящённой улучшению нормативно-правовой базы в системе начального профобразования и обучения.

Как добавил директор исследовательского центра по рынку труда «Соцсервис» Джамшед Куддусов, при этом лишь 30−40% выпускников находят работу по специальности, остальная часть специалистов остаётся невостребованной на рынке труда — работа не по профессии или безработица.

Он заметил, что, согласно исследованиям, проведённым специалистами в этой области, 80% учебных учреждений страны «ориентированы на потребности обучающихся, а не на рынок труда».

Как выход из сложившейся ситуации было предложено исключить невостребованные на рынке труда специальности из перечня профессий специальных учебных заведений. Такую идею на мероприятии озвучила эксперт Национального центра тестирования при президенте Таджикистана Лола Мансурова.

По итогам проведенной встречи были разработаны и представлены некоторые рекомендации, которые в будущем должны будут помочь специалистам министерства образования и науки, министерства труда, миграции и занятости населения совместно с представителями непосредственных работодателей усовершенствовать существующую систему образования и подстроить её под современные реалии.

Конференция состоялась в рамках проекта «Техническая помощь министерству труда, миграции и занятости населения в области повышения квалификации преподавателей системы начального профессионального образования и обучения», реализуется на территории Таджикистана с 1 февраля 2017 года по 31 июля 2021 и финансируется в рамках Инструмента сотрудничества и развития Европейского союза в рамках его Многогодовой индикативной программы (МИП).