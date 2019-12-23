Москва, , 13:25 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan рассекретил третью новинку для РФ, которая появится в стране после кроссовера CS55 и его обновленной версии CS75. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

Называться новый седан будет Alsvin. В Китае автомобиль продаётся под названием Alsvin V7.

По словам главы компании Хан Ву Пака, в РФ машина станет достойным конкурентом таким моделям, как KIA Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Основным преимуществом Alsvin перед конкурентами станет его небольшая стоимость. Однако дешевизна авто не скажется на уровне технического оснащения машины.

Ожидается, что в качестве силового агрегата у Changan Alsvin будет установлен мотор мощностью 128 «лошадей» рабочим объёмом 1,6 л.

Напомним, по итогам ноября текущего года российские автолюбители купили 473 модели Changan. Это в 15,8 раза больше продаж ноября 2018 года. При этом с января по ноябрь 2019 года продажи данной модели выросли на 46% и составили 2186 единиц.

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