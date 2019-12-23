Москва, , 13:26 — REGNUM Ожидаемая добыча нефти в России по итогам 2019 года составит около 650 млн тонн, газа — 737 млрд тонн. Стабильная ситуация наблюдается на внешних нефтяных рынках и на внутреннем рынке нефтепродуктов, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

Добыча угля за год должна составить 437 млн тонн, а выработка электроэнергии — 1,102 трлн кВт•ч, добавил он.

На стабилизации нефтяных рынков положительно сказалось соглашение ОПЕК+. На внутреннем рынке нефтепродуктов созданы условия производства необходимого количества бензина и дизельного топлива при стабильных ценах, несмотря на волатильность на мировых рынках, сказал Новак.

«Введён демпфирующий механизм, который позволяет сгладить колебания», — пояснил глава Минэнерго и добавил, что ожидаемый рост цен на нефтепродукты по отношению к прошлому году — ниже уровня инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, Новак рассказал о значительном опережении Россией США в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок. При доле США в 13% доля России составляет 20%.

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