Ашхабад, , 13:12 — REGNUM За десять месяцев 2019 года Киргизия наторговала с другими странами на $5 млрд 622,7 млн (около 351,6 млрд рублей), что по сравнению с январем — октябрем 2018 года меньше на 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики республики сегодня, 20 декабря.

Объем экспортных поставок увеличился на 14,1% и достиг $1 млрд 563,6 млн (около 97,8 млрд рублей). А объем импортируемых товаров сократился на 7,2%, сложившись на уровне $4 млрд 59,1 млн (253,8 млрд рублей).

Рост экспорта обусловлен повышением объема поставок за рубеж золота — в 1,6 раза, табака и табачных изделий — в 2,4 раза, мяса и мясных субпродуктов — в 2,1 раза, удобрений и керамических изделий — в 1,7 раза, овощей — в 1,5 раза, фруктов и орехов — на 39,1%, цемента — на 37,2%, руд и концентратов драгметаллов — на 17,6%.

Наряду с этим, наблюдалось уменьшение объемов экспорта одежды, одежных принадлежностей и обуви — в 1,6 раза, медных отходов — на 35,6%, черных металлов — на 26,1%, сырой нефти — на 22,6%, стекла и изделий из него — на 6%.

Уменьшение показателя импорта связано с сокращением ввоза из-за рубежа изделий из кожи — в 2,3 раза, предметов одежды — в 1,8 раза, обуви — в 1,5 раза, химических нитей и волокон — на 27,9%, сахара и кондитерских изделий — на 25,6%, нефти и нефтепродуктов — на 19,4%, пластмассы и изделий из нее — на 11%, резины и изделий из нее — на 7,8%.

Вместе с тем наблюдался рост объемов импорта овощей — в 1,7 раза, древесины и изделий из нее — в 1,6 раза, удобрений — на 47,8%, пшеницы, риса и кукурузы — на 46,4%, электрооборудования — на 29,4%, изделий из черных металлов — на 22,2%, фруктов и орехов — на 11,5% и фармацевтической продукции — на 9,7%.