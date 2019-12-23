Ашхабад, , 13:11 — REGNUM Туркменские газовики начали промышленную разработку нового газового месторождения «Таджибай», расположенного в Лебапской области на северо-востоке Туркмении, передает «Туркменистан: золотой век».

Первая введенная в эксплуатацию газовая скважина позволяет получать свыше 450 тысяч кубометров «голубого топлива» в сутки. Параллельно ведется разработка еще трех разведочных скважин.

Отмечается, что месторождение природного газа «Таджибай» расположено близ крупной газоносной площади «Малай», введенной в промышленную разработку более 20 лет назад.