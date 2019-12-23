Додома, , 13:07 — REGNUM Танзания получила кредит в размере 272 млн долларов США от Африканского банка развития (АфБР) на строительство нового международного аэропорта в административной столице страны, Додоме, что является частью программы по улучшению инфраструктуры восточноафриканской страны. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, аэропорт будет построен в Мсалато, в 12 км от Додомы, и его строительство займет четыре года.

Аэропорт сможет обслуживать 1 миллион пассажиров в год, хотя население города составляет чуть более 2 миллионов человек, отмечается в сообщении АфБР.

Напомним, что в октябре представители правительства Танзании заявили, что они завершили перенос всех своих административных функций в Додому из коммерческой столицы страны, Дар-эс-Салама.

По словам директора департамента инфраструктуры и городского развития АфБР Амаду Омару, уже строящиеся новый аэропорт и высокоскоростная железная дорога будут способствовать развитию сельской местности Танзании.

По состоянию на ноябрь, кредитный портфель Танзании составлял 2,1 млрд долларов США, причем, по данным АфБР, чуть более половины из них выделено на транспортные проекты.

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