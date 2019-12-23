Москва, , 12:48 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») поздравил «Газпром» и федеральный бюджет с заключением газовой сделки с Украиной.

«Отказываться от поставок газа на 60 млрд долларов (примерно столько стоит согласованный до 2024 года объём прокачки) только потому, что частью этих денег надо будет поделиться с Киевом, — значит действовать по принципу: назло бабушке отморожу уши. С «потоками» или без, продажа газа через Украину приносит большую прибыль. Поздравления Газпрому и нашему бюджету», — написал Никонов на своей странице в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новое соглашение рассчитано на пять лет, общий объем поставок газа за этот период составит 225 млрд куб. м. В рамках договоренности «Газпром» до 29 декабря выплатит Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» же отзовет все иски.