Сеул, , 12:49 — REGNUM В ноябре 2019 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 21,8%, до $14,31 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 30,7%, до $7,48 млрд, в связи с падением цен на полупроводниковую память, дисплеев — на 25%, до $1,71 млрд, из-за вялого спроса на OLED-панели и падения цен на ЖК-телевизоры, телефоны — на 0,9%.

Тем не менее экспорт запчастей для телефонов вырос на 15,9%, до $680 млн, а компьютеров и периферийных устройств — на 22,4%, до $100 млн.

По регионам экспорт ИКТ в Китай сократился на 21%, во Вьетнам — на 22,2%, в США — на 22,5%, в страны Евросоюза — на 16,8%. В ноябре текущего года импорт информационно-коммуникационных технологий составил $9,09 млрд.

Импорт полупроводников сократился на 14,6%, до $3,7 млрд, дисплеев — на 33,7%, до $3,1 млрд, телефонов — на 12,4%, до $1,11 млрд.

Импорт товаров из Китая упал на 28,8%, из Японии — на 9,9%, США — на 3,8%. Однако импорт из Вьетнама, напротив, вырос на 18,4%, до $770 млн.