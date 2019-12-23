Москва, , 12:38 — REGNUM Российская трубоукладочная баржа (ТУБ) «Фортуна», принадлежащая «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), не сможет достроить МГП «Северный поток-2», поскольку не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым Данией, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя уход компании Allseas со строительства «СП — 2».

«В строительстве МГП «Северный поток-2» может быть также задействовано трубоукладочное судно «Академик Черский», купленное «Газпромом» в 2015 году. В настоящее время судно находится в эксплуатационном управлении «Газпром флот».

Однако, согласно данным Marinetraffic, с сентября 2019 года судно находится в порту Находка у причала Находкинского судоремонтного завода.

Прибыть в Балтийское море судно сможет лишь через два месяца. Ранее Германия просила США не вводить санкции против МГП «Северный поток-2», а в случае их принятия обещала принять контрмеры.

И всё-таки есть уверенность что «Северный поток — 2» вступит в строй в 2020 году. Газпром подстраховался, зарезервировав 65 млрд кубометров через Украину.

Однако расходы на завершение «Северного потока — 2» могут оказаться выше ожиданий, что, в принципе, может ударить по акционерам, размер дивидендов за 2019 может оказаться ниже, чем считает рынок.

Это может вызвать коррекцию в бумагах газового холдинга, однако, не сменит восходящий тренд акций Газпрома», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за санкций США швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, прокладывающие газопровод «Северный поток — 2».

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