Москва, , 12:28 — REGNUM Несмотря возникающие препятствия для реализации российского проекта «Северный поток — 2», Москва рассчитывает на скорейшее завершение строительства трубопровода. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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«Мы рассчитываем, что в ближайшее время строительство «Северного потока — 2» будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Новак напомнил, что этот проект носит стратегический характер, в нём заинтересованы европейские страны и европейские и российские компании.

Отметим, что интервью состоялось до вступления в силу ограничений со стороны Вашингтона.

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Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Реализации этого проекта активно противостоит Вашингтон.

Напомним, из-за вступивших в силу американские санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», компания Allseas объявила о приостановке работ в Балтийском море. Прокладка трубопровода в территориальных водах Дании остановилась 21 декабря. В настоящее время суда-трубоукладчики швейцарской компании уже выведены из района строительства «Северного потока — 2».

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