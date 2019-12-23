Москва, , 12:23 — REGNUM Список самых востребованных профессий в России не вписывается ни в одну чёткую схему современного рынка труда. Но абсолютно объяснимо, почему в этот перечень попали самые массовые профессии — продавец, кассир, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя рейтинг самых востребованных профессий.

«Спрос на работников таких профессий есть всегда. А вот наличие в рейтинге таких профессий, как повар, педагог профобучения и профобразования, соцработник, говорит о том, что растёт спрос на этих специалистов, а значит, и соответствующие отрасли развиваются.

Но это также сигнализирует и о дефиците высококвалифицированных специалистов в этой области. Это относится и к педагогам-дефектологам, педагогам допобразования.

Здесь вроде и достаточное предложение по этим специалистам, но компании постоянно ощущают дефицит из-за недостаточной квалификации. Отсюда и много вакансий, и предложений.

Странная ситуация складывается с юристами. С одной стороны, гражданам на протяжении 10 лет твердят, что в стране избыток юристов, а оказывается, что на рынке труда это одна из самых востребованных специальностей. Это тоже вопрос, скорее, качества подготовки таких специалистов.

Ну и не очень порадовало наличие в этом списке таких профессий, как бухгалтер и делопроизводитель, так как на протяжении последних лет постоянно слышно, что это отмирающие профессии, и в процессе развития цифровой экономики и инновационных технологий эти профессии уйдут в прошлое. Но, как видно, до светлого цифрового будущего еще далеко», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продавцы-кассиры возглавили рейтинг наиболее востребованных в России профессий, составленный учеными всероссийского НИИ труда.

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