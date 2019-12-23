Москва, , 12:05 — REGNUM Департамент городского имущества Москвы подал банкротный иск к ЗАО «КРЦ Инфлотель», чьим учредителем является компания, которая занималась организацией плавучих гостиниц в столице на теплоходах, арендованных в пароходстве. Суд начнёт рассматривать иск 27 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 10 декабря 2019 года, принято к производству 13 декабря. Арбитражного управляющего предлагается выбрать из участников Ассоциации СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих». До конца февраля заявитель должен предоставить в суд доказательства «наличия у должника имущества» для финансирования процедуры банкротства или согласие профинансировать её за свой счёт.

В августе 2018 года департамент выиграл суд о взыскании с ЗАО свыше 6,055 млн рублей долга, пени «на основании договора краткосрочной аренды земельного участка от 27.08.2003 года №М-09−510 864». Участок площадью 1590 кв. м был предоставлен компании для благоустройства территории и парковки служебного транспорта на Ленинградском шоссе.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик был учреждён в сентябре 1997 года ЗАО «Инфлотель» (ликвидировано). Основной вид деятельности компании — гостиницы и прочие места для временного проживания. Уставный капитал — 468 тыс. рублей, директор с февраля 2012 года — Валентина Чепченко.

Из открытых источников информации известно, что учредитель ЗАО был арендатором двух теплоходов, которые работали как плавучие гостиницы в Москве. Издание «Круизинформ» сообщало, что в 2002—2011 годах компания арендовала у Московского речного пароходства теплоходы «Александр Блок» и «Валерий Брюсов».