Улан-Удэ, , 12:05 — REGNUM Улан-Удэнский авиационный завод занял третье место в номинации «Крупный бизнес: экспортер года в сфере промышленности» в рамках премии «Экспортёр года — 2019». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Отмечается, что в 2019 году завод открыл для себя новые экспортные рынки и увеличил до 40% в структуре выручки долю поставок за границу.

«Премия «Экспортер года» призвана тиражировать истории успеха российского бизнеса за рубежом и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами», — отметил на церемонии награждения министр финансов России Антон Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале этого года «Вертолёты России» передали гражданскому авиационному агентству Бразилии эксплуатационно-техническую документацию на вертолет Ми-171А2 завода в Улан-Удэ. Отмечалось, что после рассмотрения заявки бразильские власти решат вопрос о сертификации вертолета на местном рынке.

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