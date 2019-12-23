Ярославль, , 12:04 — REGNUM В Ярославской области установлены тарифы для населения на электроэнергию на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно приказу регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов электричество подорожает с второго полугодия примерно на 4%. Так тариф для городских жителей составит 3,84 рубля (рост с 3,69). Для домов с электроплитами и сельских жителей энергия будет стоить 2,69 рубля (рост с 2,58).

В 2019 и 2018 годах рост стоимости электроэнергии разбивался на полугодия, в итоге составляя те же 4%. В 2020-м в первой половине цена останется прежней, но вырастет более значительно с июля.

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