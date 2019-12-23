Ташкент, , 12:00 — REGNUM Объем внешнего товарооборота Узбекистана по итогам января-ноября 2019 года составил $38,27 млрд, что на 33,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили 23 декабря в государственном комитете республики по статистике.

За отчетный период объем экспорта вырос на 43,3%, до $16,25 млрд, импорта — на 27%, до $22 млрд. На долю Китая приходится 19,2% от внешнего товарооборота, на Россию — 15,2%, Казахстан — 8,4%, Южную Корею — 6,6%, Турцию — 5,9%, Германию — 2,4%, Киргизию — 2%. На страны СНГ приходится 34,2% от внешнего товарооборота Узбекистана.

Экспорт хлопка-волокна вырос на 22,7%, до $260,8 млн, продовольственных товаров — на 38,5%, до $1,41 млрд, энергоносителей и нефтепродуктов — на 13,5%, до $2,71 млрд, черных металлов и изделий из них — на 32,3%, до $270,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2019 года экспорт золота из Узбекистана составил $4,43 млрд, что на в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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