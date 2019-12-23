Москва, , 11:54 — REGNUM В России за последние пять лет премии руководящему персоналу крупнейших банков страны выросли в разы. Так, согласно отчетности финансовых организаций за январь—сентябрь 2019 года, на которую ссылается газета «Известия», госбанки увеличили вознаграждения топ-менеджерам в три — шесть раз.

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Больше всего потратил Газпромбанк, направивший на компенсации топ-менеджерам 3,8 млрд рублей. также не менее щедрыми оказались Сбербанк и ВТБ, выплатившие ключевому управленческому персоналу по 3,3 млрд рублей. Альфа-банк выплатил 2,1 млрд, ФК «Банк «Открытие» затратил на эти цели 1,76 млрд рублей.

Всего, по данным издания, с 2015 года Сбербанк увеличил выплаты ключевым сотрудникам в четыре раза, Альфа-банк и ВТБ — втрое. При этом в ВТБ пояснили рост вознаграждений увеличением собственной прибыли банка. Так, в 2018 году она возросла в 1,5 раза — до 179 млрд рублей.

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По мнению экспертов, такая тенденция будет только продолжаться, поскольку никак не регулируется. При этом банковский сектор массово сокращает линейных сотрудников и закрывает отделения. Так, за пять лет кредитные организации закрыли почти 30% отделений. С 2015 года их чсило сократилось с 41,5 тысячи до около 29 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, согласно рейтингу журнала Forbes, больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам потратила компания «Норникель». Всего на выплату вознаграждений 23 сотрудникам пошло 6,8 млрд рублей. Второе место досталось Сбербанку: 4,4 млрд рублей для 18 человек. Третье — у «Газпрома»: 4,3 млрд рублей для 17 человек.

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