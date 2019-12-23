Москва, , 12:02 — REGNUM Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%. При этом Россия быстро нарастила поставки — ещё два-три года назад российского СПГ в Европе почти не было, отметил он.

Ввод новых проектов позволил поставлять около 12—13 млн тонн, тогда как у США за два года прирост увеличился с 4—5 млн тонн до 9 млн тонн, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года представитель DG Energy, Еврокомиссия, Моника Жигри сообщила на конференции в Лондоне, что Россия стала вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, потеснив США.

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