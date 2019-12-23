Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 11:55 — REGNUM Управлять движением поездов по Крымскому мосту и на подходах к нему будут на посту управления, построенном на Керченском полуострове. Об этом 23 декабря сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
По словам специалистов, в центре управления находится несколько постов для диспетчеров «Крымской железной дороги», которые направляют составы по путям. Управление движением осуществляется с помощью компьютеров. В центре также расположена комната с серверным оборудованием, которая обеспечивает работу автоматики на мосту.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря состоится торжественная церемония запуска движения по железнодорожной части Крымского моста, в которой примет участие президент РФ Владимир Путин.
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