Сеул, , 11:55 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в России было приобретено 10 тыс. моделей Hyundai ix35, что больше результата продаж автомобилей Skoda Kamiq и Toyota RAV4. Об этом сообщает пресс-служба корейского автопроизводителя.

Всего с января по ноябрь 2019 года Hyundai ix35 приобрели 118 тыс. автолюбителей. Таким образом, данный автомобиль остаётся самой продаваемой моделью бренда второй год подряд. Стоит отметить, что кроссовер создан на платформе ix35 предыдущего поколения.

Экстерьер машины выглядит весьма современно. Впереди у авто большая радиаторная решётка и зауженные передние фонари. Длина модели равна 4435 мм при, а размер колесной базы составляет 2640 мм.

На выбор покупателям предлагают два вида силового агрегата — двухлитровый атмосферный мотор производительностью 163 л. с. и 140-сильный турбированный двигатель рабочим объёмом 1,4 л.

«Атмосферник» работает с «механикой» или «автоматом» на шесть скоростей, а турбированный мотор сочетается с 7-скоростным «роботом». В зависимости от выбранной комплектации автомобиль имеет передний или полный привод.

Напомним, в Лас-Вегасе в январе 2020 года на выставке потребительской электроники компанией Hyundai будет представлена летающая машина с поворотными винтовыми моторами.

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